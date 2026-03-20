Вьетнаму предложили присоединиться к международной системе tax free

Международная компания Global Blue Group, оператор системы tax free, предложила Вьетнаму присоединиться к своей сети, пишет портал Tourdom. Это позволит иностранным туристам быстрее и удобнее возвращать налог на добавленную стоимость (НДС) при выезде из страны.

Сейчас tax free работает более чем в 45 государствах мира, включая Россию, упрощая процедуру возврата НДС и стимулируя покупательскую активность путешественников.

Отмечается, что соответствующий вопрос представители холдинга обсуждали с руководством Национального управления туризма Вьетнама. Global Blue Group представила цифровое решение, которое автоматизирует процесс, усиливает меры безопасности и предотвращает мошенничество. После регистрации в приложении туристы смогут пользоваться виртуальной картой, которая автоматически заполняет данные, а также отслеживать статус возврата и находить магазины-участники.

Старший вице-президент Global Blue Хорхе Касаль отметил, что шопинг стал одним из ключевых факторов при выборе направления для поездки. По его словам, средний иностранный турист тратит на покупки около $800 за одно путешествие. Внедрение современной системы tax free может стимулировать туристов тратить еще больше и развивать шопинг-туризм.

Заместитель руководителя Национального управления туризма Вьетнама Нгуен Тхи Хоа Май одобрил инициативу и пообещал рассмотреть ее вместе с профильными министерствами.

Сейчас во Вьетнаме уже действует государственная система tax free, но возврат НДС осуществляется через государственные органы в аэропортах и морских портах, и туристам приходится самостоятельно проходить несколько этапов. Новое цифровое решение Global Blue могло бы значительно упростить эту процедуру.

