Ветслужба против «собачьих свадеб»: в российском регионе придумали, как бороться с агрессией уличных псов

По данным региональной Ветеринарной службы, за минувший год специалисты полностью закрыли потребность в операциях для бездомных кошек и собак, выполнив 2236 процедур стерилизации и кастрации. Этот метод признан экспертами единственным эффективным и гуманным способом стабилизации популяции в городской среде, позволяющим избежать радикальных мер.

Комплексный подход ветеринаров включает не только хирургическое вмешательство: параллельно со стерилизацией все животные проходят обязательную вакцинацию. Важным этапом цифровизации контроля стало чипирование — в прошлом году электронные паспорта получили 1891 питомец. Наличие микрочипа позволяет службам вести точный учет «четвероногих мигрантов» внутри муниципалитетов и оперативно идентифицировать животных в случае их повторного отлова или возникновения инцидентов.

Практическая польза данной работы для жителей округа выражается в снижении уровня социальной напряженности. Ветеринары поясняют: после манипуляций у животных радикально меняется гормональный фон. Четвероногие перестают сбиваться в агрессивные «собачьи свадьбы», становятся менее территориальными и спокойными, что напрямую снижает количество нападений на людей. Кроме того, стерилизация является профилактикой опасных заболеваний, общих для человека и животных, и улучшает санитарное состояние дворов.

Для самих животных такая процедура также несет благо. Прооперированные особи живут дольше, не страдают от онкологических заболеваний репродуктивной системы и легче переносят суровые условия северной зимы из-за отсутствия изматывающих гормональных циклов. Специалисты департамента подчеркивают, что такая стратегия отвечает запросу общества на «гуманный город», где численность животных сокращается не за счет уничтожения, а благодаря пресечению появления нежелательного потомства.

