Въезд россиян в Эквадор идет в нормальном режиме
В Эквадоре опровергли наличие препятствий для въезда россиян
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Въезд россиян на территорию Эквадора проходит в обычном режиме, решения о допуске или отказе во въезде принимаются на основе миграционного законодательства, сообщило Министерство иностранных дел на своей странице в соцсети.
Власти Эквадора подтвердили свои обязательства по двусторонним соглашениям и по укреплению отношений с Россией, добавили представители ведомства.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что российские туристы должны пройти дополнительное собеседование при въезде в Эквадор, иначе их не пустят в страну.
Посол России в Эквадоре Владимир Спринчан заявил, что российские дипломаты потребовала от Министерства иностранных дел Эквадора снять запреты на въезд соотечественников в страну. Министр Габриэла Соммерфельд пообещала решить этот вопрос.
Ранее «Авиасейлс» составили топ-5 мест с уникальной природой для путешествий по России.