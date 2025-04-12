Въезд россиян в Эквадор идет в нормальном режиме

Въезд россиян на территорию Эквадора проходит в обычном режиме, решения о допуске или отказе во въезде принимаются на основе миграционного законодательства, сообщило Министерство иностранных дел на своей странице в соцсети.

Власти Эквадора подтвердили свои обязательства по двусторонним соглашениям и по укреплению отношений с Россией, добавили представители ведомства.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что российские туристы должны пройти дополнительное собеседование при въезде в Эквадор, иначе их не пустят в страну.

Посол России в Эквадоре Владимир Спринчан заявил, что российские дипломаты потребовала от Министерства иностранных дел Эквадора снять запреты на въезд соотечественников в страну. Министр Габриэла Соммерфельд пообещала решить этот вопрос.

Ранее «Авиасейлс» составили топ-5 мест с уникальной природой для путешествий по России.