Въезд в Кострому заблокирован: десятки фур застряли в снежном плену и не пускают других

На подъездных путях к Костроме 14 февраля образовался масштабный затор с участием грузового транспорта. Причиной коллапса стали интенсивные снегопады и ухудшение дорожных условий. Тяжелые фуры не могли преодолеть подъем в город, что привело к полной остановке движения на участке. Об этом пишет Logos44.

В период непогоды дорожные службы усилили обработку трасс противогололедными материалами, особенно на маршрутах следования фур. Для координации обстановки и пропуска снегоуборочной техники на место выехали экипажи Госавтоинспекции. Полицейские взяли на себя регулировку потока, чтобы спецтехника могла беспрепятственно расчищать полотно.

По информации областного Управления МВД, затор удалось устранить в оперативном режиме. В настоящее время проезд для всех видов транспорта открыт, ситуация на дорогах полностью стабилизировалась и не вызывает нареканий.

Несмотря на разрешение ситуации, дорожная полиция обращается к жителям с просьбой.

