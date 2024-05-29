Въезд в живописный кемеровский парк завалило кучей мусора

Житель кемеровского поселка Металлплощадка возмутился обилием мусора на въезде в зеленую зону, где обычно прогуливаются местные. Жалобу он обнародовал через издание «Vse42.ru».

Виды живописной прогулочной зоны на ул. Парковая, 23, испортили мусорные контейнеры, которые, вероятно, давно не очищали. Место завалило мусорными пакетами. По словам автора жалобы, они стоят уже на протяжении двух месяцев и только пополняются.

Главная проблема переполненности контейнеров в том, что грязь и бумажки разлетаются по «Нашему парку», загрязняя дорожки и клумбы. Емкости не вывозят и очищают от отходов словно на радость птицам.

«Свой мусор арендаторы мешками складируют прям при въезде в парк у контейнеров, и эта картина из мусора регулярно встречает гостей парка, а администрация Кемеровского района неоднократно призывает нас, жителей близлежащих домов, для кого эти контейнеры установлены, меньше мусорить», – возмущается местный житель.

Это не единственное разочарование кемеровчанина: по его словам, в парке не работает главный фонтан, несмотря на наступление тепла.

Ранее сообщалось, что кемеровское кладбище завалило мусором, на что обратили внимание местные жители.