Везет мины, продукты и эвакуирует раненых: как работают дроны «Кречет»

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал о беспилотниках, которые выпускают на Ямале. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , речь идет об аппаратах под названием «Кречет». Их главное преимущество, по словам специалиста, — удачное сочетание FPV-технологий с современными инновационными платформами.

Дроны оснащены оптоволоконной связью и элементами искусственного интеллекта. Это обеспечивает высокую точность при поиске и сопровождении цели. Кроме того, роботизированная сборка повышает производительность и качество готовых изделий.

«Это достаточно новое направление, такая задача поставлена всем оборонно‑промышленным предприятиям РФ», — подчеркнул Юрий Кнутов.

«Кречеты» выпускаются в нескольких версиях. Первая — рамные гексокоптеры, напоминающие известные дроны типа «Баба Яга». Такая машина способна поднимать до 50 килограммов полезной нагрузки. С ее помощью можно доставлять боеприпасы и продовольствие, сбрасывать мины, проводить бомбардировку.

Вторая модификация — аппарат на гусеничной платформе. По словам эксперта, именно эта версия заслуживает особого внимания. Дрон способен заходить в тыл противника на расстояние до 10 километров, оставаясь неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы благодаря оптоволокну. Платформа подходит не только для перевозки боеприпасов и еды, но и для эвакуации раненых с поля боя.

