Украинские источники сообщают, что российские военные создали разветвленную подземную сеть коммуникаций, которая берет свое начало у населенного пункта Первый Лиман. Эту информацию также подтверждает Телеграм-канал «Военная Хроника».

Видео, опубликованное каналом, демонстрирует российских солдат, передвигающихся по туннелю на электросамокатах и носилках. В туннеле оборудованы зоны для отдыха и пополнения запасов, так как путь до Купянска занимает около четырех суток.

Противник отмечает, что в Купянске помимо пехоты также задействованы операторы беспилотных летательных аппаратов.

В публикации также выражаются претензии к тому, что «выводы не были сделаны», с указанием на аналогичные операции в Авдеевке и Судже.

