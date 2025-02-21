По информации, полученной от источников, близких к ситуации, военные силы Российской Федерации покинули территорию Курской области и направились в сторону единственной дороги, которая обеспечивает снабжение Вооруженных сил Украины в Судже. Эти данные были опубликованы в телеграм-канале «Военная хроника».

Министерство обороны Российской Федерации пока не предоставило комментариев по этому вопросу.

Напомним, накануне, будучи на заводе по производству беспилотных летательных аппаратов в Санкт-Петербурге, президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о том, что военнослужащие российской армии пересекли границу с Украиной в Курской области. По его словам, на территорию противника проникли бойцы 810-й бригады Вооруженных сил России.

Если операция пройдет успешно, как сообщают источники из «Военной хроники», российские военные смогут перекрыть путь снабжения ВСУ и окружить их войска. Это делается для обеспечения дополнительной безопасности Курской области.

Ранее военный обозреватель Юрий Подоляка высказал мнение, что говорить о масштабном наступлении в Сумской области пока рано. Однако после освобождения территорий, занятых украинскими войсками в приграничных районах Курской области, будет создана зона безопасности.