Вход на катки в двух парках Подмосковья сделают свободным в предстоящие праздничные дни

Вход на катки, расположенные в парках Малевича и Раздолье в Одинцовском округе, сделают свободным в предстоящие праздничные дни на этой неделе — 8, 9 и 10 марта. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В ведомстве уточнили, что для посетителей парков будет работать прокат коньков, предусмотрены шкафчики для хранения личных вещей и точки питания. Для детей и начинающих можно взять в аренду «пингвина-помощника» или урок с профессиональным тренером.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.