«Входи по-нашему»: Госдума ввела штрафы за авторизацию через иностранные сервисы

Владельцев российских сайтов, которые позволят пользователям войти через Gmail или другие иностранные сервисы, ждут крупные штрафы. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли в первом чтении. Об этом сообщил ТАСС.

Инициатива, разработанная группой депутатов, ужесточает правила цифровой идентификации. Согласно действующему законодательству, для входа на онлайн-ресурсы на территории России можно использовать только отечественные системы: номер мобильного телефона, портал «Госуслуги», биометрию или аналогичные платформы российского происхождения.

Новая статья в Кодексе об административных правонарушениях введет материальную ответственность за игнорирование этих норм. Максимальные штрафы для юридических лиц могут достигать 700 тыс. руб., а за повторное нарушение — уже 1,4 млн руб. Для обычных граждан сумма составит до 20 тыс. руб.

Параллельно законопроект регулирует работу алгоритмов рекомендаций, которые анализируют предпочтения пользователей. За их скрытый сбор или применение без четкого информирования также предусмотрены серьезные штрафы. Авторы законов утверждают, что это защитит цифровые права россиян и данные от неконтролируемого выхода за рубеж.

