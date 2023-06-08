«Видать, сильно вкусные были»: ребенок в Москве избил брата из-за оладушек

Как сообщают журналисты, вечером 6 июня мама 13-летнего парня и его старшего брата напекла оладий. Парни начали ругаться из-за того, кто съест больше. Конфликт закончился тем, что старший нанес несколько ударов по голове и шее брата, но не рассчитал силу. Пострадавшего в драке за мамину еду доставили в больницу, где и диагностировали сотрясение мозга, а также ушибы. В ситуации будут разбираться полицейские.

Теперь россияне требуют рецепт оладий, из-за которых братья начали вражду.

«Видать, сильно вкусные оладушки были»; «А можно рецепт этих злополучных оладий?»; «Старший брат, наверное, теперь никогда маминых оладушек не поест», – пишут россияне.

Ранее повар поделился рецептом блинов, которые получаются у всех и всегда.