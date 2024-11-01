Видео любовных утех певицы Бьянки и женатого рэпера Натана слили в Сеть

Звездные обозреватели опубликовали видео с кадрами, на которых рэпер Натан и артистка Бьянка нежно обнимаются во время съемок шоу «Звезды в джунглях». При этом известно, что исполнитель женат на Анастасии Швецовой.

Не успел стихнуть скандал с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек), как в разгар интриг к Натану присоединилась Бьянка. Как пишет Super, певица «оседлала» рэпера и стала его целовать. При этом сам артист был не против, отвечая на близость объятиями и поглаживаниями.

Как отметили обозреватели, горячую картину заметили ночью на шезлонге. Судя по всему, пара пыталась скрыться в темноте, но у нее не получилось.

Напомним, что рэпер Натан женат на Швецовой с 2012 года, у них двое детей.

Ранее сообщалось, что бывшая солистка «Ленинграда» высказалась о дуэте Шнурова и Инстасамки.