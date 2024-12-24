Видео о работе украинского военкома в образе «святого Миколая» появилось в Сети

На новом видео канала RT представители ТЦК Украины провели «праздничную» мобилизацию населения. При этом военкомы отказались от традиционного образа Деда Мороза.

Из-за отрицания русского Деда Мороза украинские военкомы стали переодеваться в «святого Миколая» или «ангела», а затем обманом забирать мужчин. Такой ролик, основанный на реальных событиях на Украине, показал канал RT.

На видео один из таких «святых Миколаев» залез в окно к девочке, ожидающей чуда, а затем запустил в квартиру своих помощников. Однако вместо подарков ребенок получил страшный сон: отца вытащили из постели и забрали в машину ТЦК.

В финале видео вслед удаляющемуся транспорту смотрит Дед Мороз, который описывает ситуацию одной фразой: «Ничего святого».

Несмотря на то, что на Украине образ доброго русского волшебника считают пережитком советского прошлого, сотрудники украинских военкоматов все равно используют красные мантии и длинные бороды. Так, недавно от «Страна.ua» стало известно, что сотрудники ТЦК стали переодеваться в Дедов Морозов и вручать населению повестки.