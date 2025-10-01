Видео с бараном, разбившим окно в мясном магазине Башкирии, разлетелось в Сети
В социальных сетях стремительно набирает популярность видеоролик из башкирского села Красная Горка. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Baza, запечатлен баран, который неожиданно проявил недюжинную силу и смекалку, разбив стеклянную дверь местного колбасного магазина.
По словам очевидцев, животное, оказавшись на свободе, вероятно, уловило знакомый запах и решилось на отчаянный шаг по спасению своих собратьев. Однако, оказавшись внутри торгового зала и увидев ряды колбасных изделий, баран словно осознал всю безысходность ситуации.
Вместо того чтобы продолжить свой благородный порыв, растерянное животное в панике ринулось обратно на улицу, оставив за собой разбитую дверь.
Местные жители шутят, что это был первый в истории случай «профессиональной солидарности» среди парнокопытных.
