Видео с бараном, разбившим окно в мясном магазине Башкирии, разлетелось в Сети

В социальных сетях стремительно набирает популярность видеоролик из башкирского села Красная Горка. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Baza, запечатлен баран, который неожиданно проявил недюжинную силу и смекалку, разбив стеклянную дверь местного колбасного магазина.

По словам очевидцев, животное, оказавшись на свободе, вероятно, уловило знакомый запах и решилось на отчаянный шаг по спасению своих собратьев. Однако, оказавшись внутри торгового зала и увидев ряды колбасных изделий, баран словно осознал всю безысходность ситуации.

Вместо того чтобы продолжить свой благородный порыв, растерянное животное в панике ринулось обратно на улицу, оставив за собой разбитую дверь.

Местные жители шутят, что это был первый в истории случай «профессиональной солидарности» среди парнокопытных.

Ранее сообщалось, что из Ленинградского зоопарка сбежал индийский калао.