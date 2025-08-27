Видео с мигрантами, играющими у мемориала ВОВ, попало в Сеть

Видеозапись игры мигрантов возле мемориала героям ВОВ обнародовало издание URA.RU в телеграм-канале. На видеоматериалах, сделанных в разное время суток, запечатлены иностранные граждане, играющие в бейсбол.

Судя по наличию двух похожих роликов, можно сделать вывод о том, что мигранты регулярно проводили время на площадке у мемориального комплекса. Игровой процесс разворачивается непосредственно перед памятной стелой, на фоне флагов, размещенных на мемориале.

В связи с обнародованием видео, Следственный комитет инициировал проверку. Возможно, участникам игры будет предъявлено обвинение в реабилитации нацизма.

