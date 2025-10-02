Видео с обезьяной в подгузнике, напавшей на продавца в магазине, распространилась в Сети

В Красноярске произошел необычный инцидент в одном из местных магазинов, где обезьяна, одетая в подгузник, напала на сотрудника торговой точки. Необычные кадры опубликовало управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по региону.

Отмечается, что животное сбежало из сумки одного из посетителя магазина. После побега обезьяна забралась на прилавок, а затем неожиданно прыгнула на консультанта. Несколько секунд животное провело на голове сотрудницы магазина, после чего оно испугалось и залезло под полку, похожую на клетку.

В ведомстве напомнили, что, в случае получения даже незначительных повреждений в виде царапин, а тем более — укусов, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Такая мера поможет избежать потенциального заражения инфекционными заболеваниями, включая бешенство, переносчиками которых могут быть животные.

Ранее в Сети начал набирать популярность ролик с бараном, разбившим окно в мясном магазине.