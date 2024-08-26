Видео с пожаром на разрушенной Киевской ГЭС выложили в Сеть

Станция серьезно пострадала из-за массированного удара российских войск. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «360.ru». На кадрах видны обломки, огонь и столб черного дыма.

Утром в понедельник, 26 августа, ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры. Они обеспечивали бесперебойную работу военно-промышленного комплекса Украины. Соответствующей информацией также поделилось оборонное ведомство России. Все обозначенные цели удалось уничтожить.

Взрывы услышали жители Одессы, Киева, Львова, а также Харьковской, Днепропетровской и других областей. Экстренные отключения введены на всей территории страны. По словам Зеленского, этот удар по энергообъектам Украины стал одним из самых больших за все время СВО.

Ранее в Воронежской области вспыхнул пожар из-за обломков беспилотника. Они же стали причиной повторной детонации объектов.