Клиенты Ростелекома сообщают, что YouTube функционирует без использования VPN. Пользователи Ростелекома, МТС и Билайна отмечают в своих комментариях, что YouTube работает без задержек. Об этом передает Телеграм-канал BAZA со ссылкой на источники.

Корреспонденты телеграм-канала сообщают, что протестировали работу YouTube на своем устройстве в «Ростелеком» и подчеркивают, что видеохостинг «работает безупречно, все превью загружаются мгновенно, такого не было уже несколько последних лет».

«Однако далеко не все пользователи могут похвастаться такой радостью. Часть опрошенных „Базой“ людей сообщают, что у них ничего не изменилось. Возможно, работающий Ютуб — это последствия перепалки в Белом доме технический сбой», — приводится в публикации.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, глава киевского режима владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом Дональдом Трампом. Ожидалось, что в этот день между Украиной и США будет заключен договор по редкоземельным ресурсам, однако из-за словесной перепалки между американским лидером и Зеленским этого не произошло.

Во время встречи с Зеленским, на которой присутствовали журналисты, Трамп обвинил его в попытках развязать Третью мировую войну. Он также заявил, что глава киевского режима «играет с жизнями миллионов людей».

Итогом встречи стало изгнание Зеленского из Белого дома. Сторонам также не удалось согласовать сделку. Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться в Вашингтон после того, как будет готов к миру.

Ранее американский предприниматель Илон Маск резко прокомментировал вызывающее поведение Владимира Зеленского в Белом доме.