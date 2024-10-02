Видеохостинг Rutube пропал из магазина приложений Google Play

Основное приложение Rutube больше недоступно для загрузки в Google Play Store для устройств на Android.

Вместо этого в Google Play доступны только две версии Rutube: Rutube для детей и Студия Rutube. Кроме того, некоторые пользователи Smart TV сообщают, что приложение также перестало работать.

Как сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу видеохостинга, Google пытается заблокировать Rutube практически во всех странах, кроме США. Если пользователи попытаются найти его в Google Play, то увидят сообщение о том, что приложение больше недоступно.

Ранее YouTube покинул первые строчки российских поисковиков. Сейчас все чаще в поисковых запросах появляются Rutube и «VK Видео». В связи с этим авторы контента переносят видео на российские площадки.