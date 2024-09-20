Видеохостинг YouTube снова работает в России

После жалобы провайдеров в Федеральную антимонопольную службу сервис начал активно функционировать, сообщили пользователи. Теперь доступ к сервису возможен без использования VPN.

В сообщении отмечалось, что небольшие местные операторы массово теряют клиентов, так как они переходят на сотовых операторов из-за качества работы видеохостинга.

До этого Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, в письме к провайдерам потребовал прекратить попытки обхода ограничений скорости YouTube.

Ранее сообщалось, что скорость работы YouTube в России снизилась почти в десять раз.