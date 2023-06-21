«Видимо, бизнес успешный»: горе-сутенер пытался обменять 20 проституток на машину

Сутенер заявил, что у него в деле все налажено: два десятка девушек в возрасте от 20 до 40 лет, готовых оказывать услуги эротического характера, а также контракты с банями и гостиницами Санкт-Петербурга. По словам предпринимателя, его бизнес приносит в год около пяти миллионов рублей. В обмен на это он захотел автомобиль.

«Видимо, бизнес настолько «успешный», что его приходится обменивать на автомобиль, да еще и б/у, судя по всему»; «Вот это я понимаю — предприниматель. Нашел «выгодную» сделку»; «Если верить его рассказу, то он за год уж точно должен был накопить сам на машину», — комментируют ситуацию россияне.

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