«Видно, что вытекает топливо»: эксперт раскрыл причины крушения Ил-76 в Иванове

В городе Иваново военно-транспортный самолет Ил-76 загорелся в небе и рухнул, не дотянув до аэродрома «Северный». Пилотам удалось увести машину от построек, поэтому разрушений в результате инцидента нет. На место уже выехали экстренные службы.

Авиаэксперт Вадим Лукашевич рассказал нам, что могло стать причиной трагедии.

«Двигатель может загореться из-за неисправности, проблем с топливной системой или обвязкой. Нельзя исключать и диверсию. Если смотреть видео, мы можем заметить обширное горение — горит керосин. Видно, что повреждена магистраль, и вытекает топливо. А что к этому привело, сказать смогут уже эксперты, которые осмотрят борт», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однозначно Лукашевич отверг только одну версию — попадание посторонних объектов в двигатели.

«Когда в двигатель попадают птицы, он может выйти из строя. Но это выглядит совершенно иначе. Возгорания при этом не будет. Такие случаи уже были в России, даже когда птицы попадали в оба двигателя сразу, но пожаров-то не было. Только потеря тяги», — подчеркнул эксперт.

На данный момент уже известно, что на месте крушения обнаружены тела пятерых погибших. Всего на борту находились 15 человек.

Ранее мы сообщали, что пилотов, посадивших самолет на реку в Якутии, могут наказать.