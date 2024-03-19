«Википедию» оштрафовали в России в десятый раз

Таганский суд Москвы обязал ответственную за русскоязычную версию «Википедии» компанию выплатить три миллиона рублей штрафа за неудаление фейковой информации. Об этом ТАСС рассказали в суде.

Основные претензии за распространение недостоверных сведений в «Википедии» всегда были к Wikimedia Foundation. Именно она ответственна за то, что публикуется на познавательном сайте. За все время компания не удалила фейковые статьи с русскоязычных версий, хотя это противоречило законам РФ.

«Wikimedia Foundation признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — уточнили в суде.

Отметим, что Wikimedia Foundation задолжала России десятки миллионов рублей за все время нарушений. Компания не удаляет неправомерную и недостоверную информацию, хотя ее неоднократно предупреждали о последствиях.

Какие именно материалы требуют удалить или скорректировать неизвестно. Однако предполагают, что это связано с событиями на Украине.

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