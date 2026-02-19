Виктор Батурин вышел в свет после освобождения: шурин Лужкова посетил элитного стоматолога с умным кольцом

На появившихся кадрах видно, что родственник экс-градоначальника решил заняться здоровьем вскоре после выхода на свободу, который произошел в январе текущего года. Корреспонденты Telegram-канала 112 обратили внимание на необычный аксессуар на руке Батурина — умное кольцо. Подобные гаджеты предназначены для мониторинга физического состояния владельца: они отслеживают пульс, уровень кислорода в крови и другие показатели организма.

Напомним, что за плечами 68-летнего Батурина богатая криминальная история. Еще в 2008 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством его бывшей супруги. Спустя пять лет бизнесмена осудили за мошенничество в особо крупном размере — сумму ущерба оценили в 5,5 млрд рублей — и отправили в колонию. В 2023 году он получил очередной срок — шесть лет лишения свободы за еще одну аферу. Однако отбыл предприниматель лишь половину этого срока. В январе 2026 года Виктор Батурин вышел на свободу, где теперь и проводит время, восстанавливая здоровье.

Ранее в подмосковном Одинцове на улицы тестово запустили робота-доставщика.