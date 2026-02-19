«Восстание машин» в Одинцово: беспилотные «малютки»-курьеры поразили жителей

Улицы Одинцова официально вступили в эру цифрового будущего: в муниципалитете стартовало тестирование первого беспилотного робота-доставщика. Как сообщает REGIONS , пилотной площадкой для обкатки механического курьера стала улица Говорова, где устройство совершает свои пробные вылазки под строгим контролем технического оператора. Если испытания пройдут успешно, Одинцово рискует стать вторым после Москвы городом, где шестиколесные «курьеры» станут такой же обыденностью, как утренний кофе или пробки на шоссе.

Техническая начинка этих устройств напоминает оснащение космического зонда, упакованного в компактный корпус. В администрации Одинцовского городского округа пояснили, что безопасность движения гарантирует сложный комплекс из пяти модулей.

«Роверы оснащены сложной системой из пяти ключевых компонентов, которые обеспечивают им быструю и безопасную навигацию: сенсоры, восприятие окружающей среды, карты местности, локализация и интеллектуальное поведение. Благодаря этим технологиям устройство способно самостоятельно находить оптимальный маршрут, избегать препятствий и бережно доставлять заказы», — рассказали REGIONS в администрации Одинцовского городского округа.

Габариты робота не превышают 60 см в высоту, однако его проходимость обеспечивается шестью ведущими колесами, которые позволяют штурмовать бордюры и маневрировать в плотном потоке пешеходов. Энергии аккумулятора хватает на 12 часов непрерывной работы, а герметичный внутренний отсек сохраняет температурный режим, не позволяя горячей пицце остыть, а мороженому — растаять.

Местные жители воспринимают технологичного гостя с нескрываемым любопытством. Житель города Виктор Прокофьев отметил, что сначала даже не поверил своим глазам, увидев подобный аппарат на обычной улице. По его мнению, удобство такой бесконтактной доставки будет особенно заметно в зимний период, когда выход из дома в магазин кажется сомнительным удовольствием.

Алгоритм взаимодействия с кибер-доставщиком максимально автоматизирован. После того как заказ оформлен в мобильном приложении, искусственный интеллект оценивает сложность пути и передает задачу свободному роверу. Клиенту остается лишь дождаться уведомления и разблокировать крышку контейнера через экран смартфона — посторонние лица доступа к содержимому не имеют. Появление таких «малюток» на тротуарах города знаменует трансформацию Одинцова в современное «умное» пространство, где автоматика берет на себя рутинные задачи, освобождая время для человека.

Ранее сообщалось, что робот весом в 70 кг начал ездить по улицам Долгопрудного.