Виктория Боня: иск о неосновательном обогащении отклонен

Телеведущая Виктория Боня стала предметом иска о неосновательном обогащении, однако истец позже отказался от своих претензий. Эта информация появилась на основании судебных документов, предоставленных РИА Новости.

Судебный иск был подан в начале декабря 2024 года некой женщиной с фамилией Иванчук, однако детали обращения и основания иска в документах не раскрыты. Интересно, что в середине июня суд получил уведомление об отказе от иска, но причина этого решения также не была указана.

Стоит отметить, что фамилия истца совпадает с фамилией Максима Иванчука, который также подал иск против Бони в октябре 2024 года, касающийся защиты чести и репутации, но впоследствии тоже отказался от своих требований.

Виктория Боня, известная как телеведущая развлекательных программ, модель и популярный блогер, продолжает оставаться в центре внимания благодаря своим проектам и активной жизни в соцсетях. Интерес к ее персональности и тому, что её окружает, не ослабевает, несмотря на юридические перипетии.

Ранее сообщалось, что в отношении известной иркутской блогерши, которая опубликовала видео с оскорблениями в адрес участников специальной военной операции и сомнением в значимости Дня России, началась проверка со стороны Следственного комитета. Эти слова вызвали негодование у пользователей. Впоследствии женщина удалила свой аккаунт.