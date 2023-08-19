Вильфанд: юг России накроет адская турецкая жара

В южных регионах России ожидается жара как в соседней Турции, так как туда сейчас направляется мощная волна антициклона, проинформировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В частности, как пояснил метеоролог, 33-39 градусов жары в ближайшие дни прогнозируется в регионах Северо-Кавказского и Южного федерального округов РФ. Такой аномально теплый температурный фон сродни происходящему сейчас в Турции, где столбики термометров давно перевалили за 40-градусную отметку, напомнил Вильфанд.

«Температура на 4-6 градусов выше нормы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах… Везде температура от 33 до 39 градусов. Такая температура по климату соответствует для нынешнего времени года югу Турции», - сказал Вильфанд беседе с РИА Новости.

Специалист добавил, что аномально жаркие показатели будут фиксироваться в Краснодарском, Ставропольском краях, соседней Калмыкии, а также в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях. Кроме того, от жары будут изнывать и в республиках Северного Кавказа, заключил Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд констатировал скорый закат лета в Москве и Московской области.