Вильфанд: к концу недели в Москве похолодает до нормы середины сентября

По словам Романа Вильфанда, руководителя научного центра Гидрометцентра России, в столице всё ещё есть вероятность возвращения летней погоды. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Тем не менее, по словам метеоролога, потепление ожидается, но не в ближайшее время — к концу недели температура снова упадет до уровня, характерного для середины сентября, и составит 14–19 градусов по Цельсию.

«Будут еще периоды теплой погоды, но на этой неделе ждать летней погоды не приходится. Конечно же, впереди еще и конец августа, и сентябрь, и погода может быть существенно другая. Плавности в принципе не бывает. Сезоны придумали люди. Это все административное временное деление», — сказал Вильфанд.

Как он сообщил, в среду в столице ожидается от 21 до 22 градусов, возможны небольшие осадки. В четверг температура снизится до 15–17 градусов, а в пятницу будет около 15 градусов. В выходные дни температура составит 14–19 градусов, также возможны дожди, местами ливни.

Метеоролог подчеркнул, что температура будет на три-четыре градуса ниже средних значений, что обычно наблюдается в начале второй сентябрьской недели.

Ранее также метеоролог Позднякова спрогнозировала осеннюю погоду в столичном регионе.