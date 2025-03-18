Вильфанд: Москву и Подмосковье ждут зимние ночи, воздух остынет до -13 градусов

В предстоящие дни в столичном регионе ночью ожидается внушительное похолодание, местами температура может опуститься до -13 градусов. Об этом в беседе с РБК рассказал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптика, ночные температуры в ближайшие дни в столичном регионе будут вполне себе зимние.

«В ночь на вторник в Москве минус шесть — минус восемь, по области до -11. <…> В среду — минус четыре — минус шесть, по области до минус девяти, а в пониженных районах до -13», — предупредил Вильфанд.

По словам эксперта, в дневное время 18 марта в городе ожидается температура от 0 до +4°C. Однако утром температура может опуститься до -6…-7°C, что на 1,5°C ниже нормы.

В среду, 19 марта, прогнозируется температура от +2 до +4°C.

«С четверга ночная температура будет повышаться — она замрет около нулевой отметки — от минус трех плюс двух градусов. Дневные температуры составят плюс пяти — плюс десяти градусов. Такая температура будет на один-два градуса выше нормы», — уточнил Вильфанд.

Ранее Вильфанд предупредил, что период теплой погоды, который наблюдался в южных регионах европейской части России с 10 по 16 марта, скоро завершится.