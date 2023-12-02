Вильфанд: на Россию надвигаются аномальные 50-градусные холода

В беседе с ТАСС специалист отметил, что в некоторых российских регионах столбик термометра опустится до минус 40...50 градусов по Цельсию.

«Со 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа будет температура на 7-14 градусов ниже нормы, а местами — на 15-20 градусов ниже нормы. В большинстве регионов морозы будут достигать 16-23 градуса», — предупредил Вильфанд.

В продолжение темы метеоролог сообщил, что в Ненецком автономном округе, Архангельской области и Республике Коми воздух остынет до 30 градусов со знаком минус. Однако это еще цветочки по сравнению с Якутией и Чукоткой, где в самое ближайшее время ожидаются морозы до минус 54 градусов, добавил Вильфанд.

Ранее с МЧС жителей Подмосковья предупредили о сильном снегопаде и метели в воскресенье, 3 декабря.