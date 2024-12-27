Вильфанд напророчил аномально теплый январь в большей части России

В январе 2025 года в большинстве регионов России ожидается превышение средних показателей температуры, сообщил 27 декабря в беседе с ТАСС Роман Вильфанд, занимающий пост научного руководителя Гидрометцентра Российской Федерации.

Он подчеркнул, что в восточных регионах европейской части России, на Урале, в Западной Сибири и Красноярском крае следует ожидать аномально теплую погоду.

«Если посмотреть на прогноз аномалий средней температуры на январь, то видно, что огромная территория страны занята положительными аномалиями», — сказал Вильфанд.

Кроме того, по словам Вильфанда, в некоторых регионах азиатской части страны ожидается аномально холодная погода, вызванная влиянием антициклона.

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