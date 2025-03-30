Вильфанд назвал дату окончательного прихода весны на территорию всей России

По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра, с 1 апреля на всей территории России ожидается температура, которая будет соответствовать климатической норме или превышать её. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Он заявил, что это будет означать наступление весны во всех областях страны.

Уже есть данные о температурных аномалиях. Их зафиксировали в таких городах, как Ханты-Мансийск, Салехард, Луганск на юге Сибири, Томск и некоторых районах Красноярского края, — сообщил Вильфанд.

«Начиная со вторника, в среду особенно <…> на всей территории страны температура ожидается заметно выше нормы. Весна наступает на всей территории страны», — указал Вильфанд.

Он обратил внимание, что в Хабаровском крае и Якутии будет прохладнее обычного. В эти выходные температура там будет ниже нормы, но к середине недели она вернется к привычным для этого времени года значениям.

В первую неделю апреля в Сибири будет аномально тепло. Температура поднимется на 12–14 градусов выше нормы. Особенно это заметно будет в Магаданской области и в Чукотском АО, подытожил собеседник агентства.

Ранее синоптик Вильфанд объявил об окончании «весеннего лета» на юге России.