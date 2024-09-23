Вильфанд назвал сроки окончания бархатного сезона на юге России в 2024 году
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Бархатный сезон на юге европейской части России, когда, как известно, температура воздуха и воды держатся на одинаковом уровне, продлится дольше обычного в нынешнем году. Об этом в интервью РИА Новости проинформировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, пока температуры воздуха и воды держатся в диапазоне 22–27 градусов по Цельсию. Всё это, согласно предварительным прогнозам, закончится не раньше середины октября, уточнил Вильфанд.
«На юге европейской России температура будет около нормы, но там нормы высокие, поэтому там просто замечательная погода. Температура преимущественно 22-27 градусов, и температура воды по-прежнему высокая. Настоящий бархатный сезон — он поздно начался и поздно закончится, не раньше середины октября», — пояснил специалист.
Ранее синоптик Тишковец назвал дату прихода в столичный регион «золотой осени» и дождей.