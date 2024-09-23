Вильфанд назвал сроки окончания бархатного сезона на юге России в 2024 году

«На юге европейской России температура будет около нормы, но там нормы высокие, поэтому там просто замечательная погода. Температура преимущественно 22-27 градусов, и температура воды по-прежнему высокая. Настоящий бархатный сезон — он поздно начался и поздно закончится, не раньше середины октября», — пояснил специалист.