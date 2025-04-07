Вильфанд назвал точную дату возвращения тепла в московский регион

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, после периода похолодания температура воздуха в Москве вернется к отметке плюс 10 градусов только в середине апреля. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости .

Ранее специалист по погоде сообщил, что в понедельник, 7 апреля, в Москве ожидается усиление снегопада, который будет продолжаться до вторника. За это время выпадет от половины до целой месячной нормы осадков, а высота снежного покрова увеличится на 10-15 см.

«Температура начнет приближаться к 10 градусам и переходить через 10-градусную отметку только в середине апреля. То есть 15-16 числа по расчетам уже температура днем будет 10-12 градусов выше нуля», — сказал Вильфанд.

Ранее синоптик Тишковец заявил, что в Москву и Подмосковье придут ледяные дожди и обильные снегопады.