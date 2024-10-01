Вильфанд отложил старт отопительного сезона в Москве

В Москве и Московской области в ближайшую неделю минимум не прослеживаются тенденции для начала отопительного сезона. На это в беседе с РИА Новости обратил внимание научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, причина в погодных условиях, которые еще недостаточно прохладные, чтобы подавать тепло в батареи жителей столичного региона. В ближайшую семидневку среднесуточная температура будет держаться отметок выше восьми градусов по Цельсию.

«Пока в Москве до пятого числа октября речи об отоплении не идет», — сказал он.

Вильфанд напомнил, что отопительный сезон, согласно установленным нормам, начинается, когда среднесуточные температурные показатели в течение пяти дней фиксируются ниже восьми градусов. Пока что с этим придется повременить.

«В течение этой недели такой ситуации не предвидится», — добавил собеседник агентства.

Ранее синоптик Вильфанд анонсировал приход дождей в Москву и Подмосковье.