Вильфанд рассказал, когда в Москве усилятся ночные холода

В столичном регионе вновь ожидается резкое похолодание: к концу недели ночные морозы усилятся, а в выходные температура станет еще ниже климатической нормы. В Москве в ближайшие дни прогнозируется очередное понижение температуры воздуха. Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в ночь на пятницу столбики термометров опустятся до минус 15–20 градусов, а в субботу морозы усилятся до минус 23.

По словам синоптика, изменение погодных условий связано с перестройкой атмосферной циркуляции. Если ранее в регион поступали более теплые воздушные массы с южных направлений, то теперь погоду будет определять поток холодного воздуха с северо-востока.

Специалисты отмечают, что такой характер погоды сохранится как минимум на протяжении выходных, поэтому жителям столицы рекомендуется учитывать морозы при планировании поездок и длительного пребывания на улице.

