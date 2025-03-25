Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России в конце марта

В конце марта в центре европейской части России ожидается потепление на шесть градусов выше нормы. Это связано с приходом теплых воздушных масс. К выходным температура воздуха достигнет 15 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист по погоде подчеркнул, что повышение температуры связано не с воздействием солнечных лучей, а с перемещением теплых воздушных потоков.

«В выходные температура уже будет приближаться к 15-градусной отметке. В субботу и воскресенье — умеренная погода. Ночью — положительная температура 3-5 градусов, дневные температуры — 7-9, а вот с четверга — уже десятиградусные значения. В пятницу — 10-12, а в выходные — 15 градусов», — сказал Вильфанд.

Он сообщил, что в ближайшие дни ожидается переменная облачность, но существенных осадков не предвидится.

«Очень теплая погода будет, на шесть градусов выше нормы к концу недели и, соответственно, к концу месяца», — добавил Вильфанд.

Ранее Вильфанд объяснил, почему современные метеорологи предотвратили бы катастрофу на «Титанике».