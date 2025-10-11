Вильфанд: сильные морозы становятся редкостью из-за потепление климата

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости поведал , что в ближайшие годы в России может наступить аномально холодная зима. Однако, по его словам, из-за глобального потепления сильные морозы стали происходить реже.

По словам эксперта, январь прошлого года в Москве был исключительно холодным, а январь текущего года — чрезвычайно тёплым.

«В принципе, делать какие-то выводы о том, что холодной зимы не может быть в ближайшие годы, – это неправильно, потому что, наоборот, в условиях потепления климата существует вариабельность погодных характеристик», – сказал он.

Вильфанд также напомнил о существовании термина "ультраполярное вторжение". Это природное явление, при котором зимой антициклон перемещается из Арктики в умеренные широты, вызывая резкое похолодание.

Ранее сообщалось, по словам Евгения Тишковца, ведущего специалиста центра погоды "Фобос", метеорологическая зима в Москве начнется уже в ноябре.