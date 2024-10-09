Вильфанд: циклон «Милтон» рискует стать одним из самых разрушительных в истории

Угроза катастрофического урагана нависает над Америкой. Ожидается, что надвигающийся циклон «Милтон» станет одним из самых разрушительных природных катаклизмов в истории Соединенных Штатов.

Согласно последним прогнозам, надвигающийся на восточное побережье США циклон «Милтон» может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории страны. По мощности он превосходит разрушительный ураган Катрина, который обрушился на Соединенные Штаты еще в 2005 году. Об этом в беседе с РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России.

Также Роман Вильфанд предупреждает, что приближающийся шторм сможет нанести колоссальный ущерб инфраструктуре, жилым районам и экономике целых регионов. Власти должны незамедлительно принять все необходимые меры для эвакуации населения и предотвращения возможных человеческих жертв. «Речь идет о миллионах жителей», как отметил синоптик.

Ранее сообщалось, что ураган уже стал причиной дефицита топлива в США. Жители одного из американских штатов начали массово скупать его из-за бушующей природной стихии.