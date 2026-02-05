Вилла Алсу в Крыму не находит покупателя несколько лет и дешевеет на сотни миллионов

Элитная недвижимость на черноморском побережье Крыма не всегда находит своего покупателя быстро, даже если речь идет о резиденции знаменитости. Как выяснила редакция CRIMEA.KP.RU , вилла, принадлежащая семье певицы Алсу, выставленная на продажу несколько лет назад, до сих пор не обрела нового владельца, а ее цена за этот период успела пережить заметные колебания.

Объект, расположенный в поселке Орловка под Севастополем, представляет собой целый комплекс площадью 3200 кв. метров на участке в 1.58 гектара. В описании фигурируют собственный пляж, два бассейна, банный комплекс, 14 спален, музыкальный и бильярдный залы, винный погреб, теннисные корты и даже конюшня с манежем. Объявление об этой «эксклюзивной резиденции премиум-класса» продолжает появляться на профильных сайтах, начиная с 2021 года.

Однако продажа столь масштабного актива затянулась. Как отмечают эксперты, рынок столь дорогостоящих объектов очень узок.

За время экспозиции цена виллы демонстрировала неоднозначную динамику. Если весной 2024 года за комплекс просили 800 миллионов рублей, то к осени 2025-го стоимость выросла до 1 миллиарда. Причиной послужило изменение правового статуса земли — весь участок, включая прибрежную зону, перешел в собственность владельцев. Однако в текущем году ценник вновь снизился. В разных агентствах объект сейчас предлагают за сумму от 800 до 900 миллионов рублей, что означает падение на 100-200 миллионов по сравнению с пиковыми значениями.

По данным риелторов, владельцем виллы является отец певицы, бизнесмен Ралиф Сафин. Примечательно, что сама Алсу не появлялась здесь более десяти лет, с 2014 года. Эксперты также указывают, что указание в объявлении на «свой песчаный пляж» является некоторым преувеличением, так как прибрежная полоса по закону является общедоступной. Несмотря на это, аналитики уверены в долгосрочной инвестиционной привлекательности подобной недвижимости у моря, где свободные участки представляют собой ограниченный ресурс.

Ранее сообщалось, что на Кипре заявили о странной отстраненности Аллы Пугачевой.