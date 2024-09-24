Вилла Зеленского в Италии не привлекла покупателей

Вилла Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми так и не нашла своего покупателя.

Объект выставлен на продажу уже давно, но до сделки так и не дошло. Об этом со ссылкой на представителей местного риелторского агентства сообщает РИА Новости.

По словам собеседников агентства, в настоящее время предложение о продаже снято с рынка.

Как отмечает РИА Новости, объекты недвижимости в Италии, сопоставимые с виллой Владимира Зеленского, продажют за 2,5-5 млн евро.

Ранее лидер группы «7Б» Демьян заявил, что Ротару отвернулась от России из-за потери элитной виллы.