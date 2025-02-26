Вилла Зеленского в Тоскане подешевела с €4,5 млн до 2,5 за два года из-за отсутствия спроса

Семья украинского президента Владимира Зеленского уже третий год не может продать свою виллу в Тоскане, и по этой причине цена на здание упала почти вдвое. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Элитная вилла, купленная Зеленскими на берегу Средиземного моря в городке Форте-дей-Марми, насчитывает 400 кв. м. В 2021 году дом выставили на продажу, цену на него назначили в 4,5 млн евро. Никто покупать виллу за такую стоимость не стал, поэтому объект сдавался за месячную оплату в 70 тыс. евро. Но после начала спецоперации им перестали интересоваться даже арендаторы.

«За три года участок зарос сорняком, дом обветшал — за ними никто не ухаживал. Пришлось снизить аппетиты до €2,5 млн», — указал микроблог.

Город, где расположена вилла, популярен среди выходцев из стран, когда-то входивших в СССР. Им принадлежит порядка трети всех домов в Форте-дей-Марми. Невозможность продать дом Зеленскими объясняют непопулярностью украинского лидера. С ним просто не хотят связываться. Еще одним объяснением может быть то, что здание вместе с участком продают тайно, не выкладывая лот на популярные сайты.

Ранее появились данные, что Зеленский собрался посетить США для встречи с Трампом. Его окружение уже начало готовить поездку. В повестку встречи на высшем уровне войдет и соглашение по редкоземельным металлам, а также связанные с ним обязательства США по содействию к установлению долгосрочных мирных договоренностей.