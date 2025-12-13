Винодел назвал пять распространенных ошибок при сочетании вина и сыра

Далеко не всегда сочетание вина и сыра создают ту самую «химию» и неповторимый вкус, рассказал «Ленте.ру» винодел Евгений Стржалковский.

По его словам, люди совершают много ошибок, из-за которых комбинация напитка и сыра оказывается неудачной. При правильном подбое химические свойства этих продуктов создают гармоничный вкус.

«Молочные жиры обволакивают рецепторы, кислотность вина очищает рецепторы. Еще жир в сочетании с белками смягчает танины, вино становится более шелковистым, а общность ароматов: фруктовых, ореховых, сливочных, карамельных, грибных — делают наше восприятие вкуса более объемным», — объяснил Стржалковский.

Одна из основных ошибок — считать красное вино универсальным для любого сыра. По словам специалиста, белые вина часто образуют более гармоничные и интересные пары.

Вторая ошибка — сочетать премиальные, утонченные вина с сырами, обладающими насыщенным и ярким ароматом, который может полностью перебить вкус напитка. Для таких сыров лучше выбирать молодые и яркие вина.

Третья распространенная ошибка — подавать сыр прямо из холодильника. Низкая температура подавляет его вкус и аромат, поэтому сыры необходимо заранее доставать, чтобы они достигли комнатной температуры.

Четвертая ошибка — пытаться подобрать одно вино ко всей сырной тарелке. Гораздо лучше выбрать один вид сыра и идеально сочетающийся с ним напиток.

Наконец, пятая ошибка касается последовательности подачи. Начинать дегустацию с самого насыщенного и острого сыра — неверно, так как это перегружает вкусовые рецепторы. Сыры следует подавать в порядке возрастания интенсивности их вкуса и аромата.

В заключение винодел посоветовал не бояться экспериментировать и в конечном счете доверять собственному вкусу, так как профессионализм заключается и в умении находить приятные исключения из правил.

