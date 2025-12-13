«Виноваты два человека»: Цискаридзе назвал имена тех, кто заставил смотреть «Щелкунчика»

Художественный руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе объяснил происхождение популярности балета «Щелкунчик» в России. Выступая на пресс-конференции, он связал это явление с работой двух выпускников петербургской балетной школы, сообщил Амурполит.

По словам Цискаридзе, основу заложил советский хореограф Василий Вайнонен, создавший в 1934 году для Мариинского театра яркую постановку с кукольными костюмами, которая стала традиционным детским новогодним спектаклем. Однако всероссийскую «эпидемию» увлечения этим балетом, как отметил Цискаридзе, спровоцировала работа другого выпускника — Джорджа Баланчина (Георгия Баланчивадзе). Эмигрировав в США, он поставил свою рождественскую версию «Щелкунчика», волна популярности которой впоследствии докатилась до СССР и России.

Сам Цискаридзе исполнил партию Принца в постановке Большого театра 101 раз. В настоящее время на сцене Государственного Кремлевского дворца ученики Академии представляют собственную версию этого балета.

