Двоих подростков доставили в больницу после ДТП в центре Москвы
Двое подростков получили ушибы после наезда автомобиля в Москве
Фото: [телеграм-канал прокуратуры г. Москвы]
После ДТП на Кожевнической улице в Москве госпитализировали двоих подростков. Их жизни ничего не угрожает. Подростки находятся под наблюдением врачей, сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.
Напомним, автомобиль BMW, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, выехал на тротуар на Кожевнической улице в центре Москвы. В результате пострадали несколько человек.
В профильное медучреждение госпитализировали двоих подростков. Они прошли обследования и получили необходимую медицинскую помощь. Врачи продолжают наблюдать за их состоянием, отметили представители ведомства.
Ранее сообщалось о том, что в Мюнхене автомобиль влетел в толпу, минимум 15 человек пострадали.