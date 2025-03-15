Двоих подростков доставили в больницу после ДТП в центре Москвы

После ДТП на Кожевнической улице в Москве госпитализировали двоих подростков. Их жизни ничего не угрожает. Подростки находятся под наблюдением врачей, сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

Напомним, автомобиль BMW, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, выехал на тротуар на Кожевнической улице в центре Москвы. В результате пострадали несколько человек.

В профильное медучреждение госпитализировали двоих подростков. Они прошли обследования и получили необходимую медицинскую помощь. Врачи продолжают наблюдать за их состоянием, отметили представители ведомства.

Ранее сообщалось о том, что в Мюнхене автомобиль влетел в толпу, минимум 15 человек пострадали.