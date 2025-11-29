Виновник или случайность: инженер задержан после смертельного обрушения в Южно-Сахалинске

Следственный комитет России сообщил о задержании главного инженера в рамках расследования обрушения здания в Южно-Сахалинске, в результате которого погибли люди. Об этом заявили в региональном отделении СК, передает RT .

По данным ведомства, инженер подозревается в нарушении правил безопасности при строительных работах по ч. 3 ст. 216 УК РФ, сообщили в СК.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили следователи. Ранее МЧС России информировало, что при обрушении ангара пострадали четыре человека, а трое погибли, сообщили в ведомстве.

ЧП произошло утром 28 ноября в переулке Энергетиков, где велось строительство двухэтажного жилого дома. По предварительной информации регионального управления МЧС, обрушение части конструкции случилось в процессе заливки бетона.