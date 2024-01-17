Врач-иммунолог Крючков предупредил о симптомах, требующих срочной медицинской помощи

Кандидат медицинских наук Николай Крючков и другие опрошенные RT врачи рассказали, какие сигналы организма нельзя игнорировать, а требуют обращения в больницу.

Иммунолог предупредил, что при простуде и других недугах, следует обращать внимание на ряд симптомов. По его словам, часто температура «сбивается», но возвращается снова и уверенно держится несколько дней. Это уже сигнал к тому, что ситуация с болезнью ухудшается и требует обратиться к врачу. Аналогично следует сделать при необычных и резких болях, потере координации (шаткость походки) и слабости в одной из конечностей.

Опаснее всего, как уточнил врач, игнорировать проблемы с дыханием и сердцем.

«Одышка — когда в покое частота дыхательных движений более 20 в минуту. Боли в области сердца, груди. Если выполняется пульсоксиметрия и результат — 93% и ниже», — добавил Крючков.

Коллега специалиста Сергей Чудаков отметил, что поход к врачу затягивать не стоит, если любые симптомы держатся более трех-четырех дней. Важно постоянно укреплять свой иммунитет фруктами и ягодами, и в целом, вести здоровый образ жизни.

Врач-терапевт Людмила Лапа напомнила, что в России бродит агрессивные ОРВИ и COVID-19, в связи с чем нужно избегать толпы, защищать органы дыхания и соблюдать другие известные рекомендации по защите от вирусов.

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