Вирусолог Карпова: новый вариант коронавируса FLiRT придет в Россию

Доктор биологических наук Ольга Карпова в беседе с RT напомнила, что в России появлялись разные вариации коронавируса, и FLiRT станет одной из них. Пока на территории государства случаев не зафиксировано, но врач не сомневается, что без них не обойдется.

Ковид быстро мутирует, так как относится к РНК-содержащим вирусам. За счет этого мир знает об омикроне, альфа, гамме, бете и других странных вариациях. Последнее время на территории разных стран находят «новинку» от коронавируса: штамм FLiRT. По словам Карповой, случаи заболевания будут и в России.

«Мы с коронавирусом навсегда, я сейчас говорю о COVID-19. <...> Происходит такой процесс, как рекомбинация фрагментов генома. То, что его сейчас здесь не обнаруживают (FLiRT — прим.ред.), — обнаружат, можно не сомневаться абсолютно», — рассказала собеседница RT.

Впрочем, врач советует не паниковать раньше времени. Коронавирус уже становится более сезонным, и даже мутации не вызовут таких проблем как в 2020-2021 годах. Существует вакцина и способы борьбы с недугом и его мутациями. По словам Карповой, FLiRT будет больше симптоматической инфекцией, не вызывающей опасных вспышек и осложнений.

Ранее сообщалось, что по Японии начал распространяться странный стрептококк.