Вирусолог назвала новые штаммы COVID-19 искусственно созданными

Доктор медицинских наук Светлана Протасова в беседе с RuNews24.ru высказала предположение о возможном искусственном происхождении современных штаммов COVID-19. По данным исследования, опубликованного в журнале JMA, вариант Омикрона BA.2.86 («Пирола») демонстрирует генетические аномалии, нехарактерные для естественной эволюции вирусов.

Особое внимание ученых привлекло внезапное появление пиролы с 33 мутациями в спайковом белке и ее стремительное распространение по миру. Вирус был зафиксирован одновременно в Дании, Израиле, Южной Африке и других странах, что маловероятно для естественного патогена. Такие варианты, как пояснили ученые, не появляются мгновенно — обычно требуется несколько поколений вируса.

Еще более тревожными выглядят данные о способности вирусной РНК встраиваться в человеческий геном с помощью фермента обратной транскриптазы. Это явление, ранее считавшееся невозможным, может объяснять случаи долгого ковида и неожиданные осложнения после болезни.

В России уже зафиксированы случаи заражения новыми подвариантами — «Стратусом» (114 случаев) и «Нимбусом" (17 случаев). Хотя они пока не вызывают тяжелого течения болезни, все же есть чего опасаться из-за непредсказуемости. Например, искусственные варианты, по словам врача, могут встраиваться в геном человека.

«Поскольку Пирола может иметь искусственное происхождение, то и ее потомки тоже могут иметь искусственные корни, включая быстро распространяющийся по миру Стратус, захватывающий и Россию», — отметила Протасова.

