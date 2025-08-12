Новая волна COVID-19 надвигается на Россию

Инфекционист Андрей Поздняков предупредил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в России к концу осени. Хотя коронавирус не имеет четкой сезонности, новый подъем может быть связан с появлением свежих штаммов и ослаблением коллективного иммунитета. Об этом сообщает РИА Новости.

Несмотря на то что пандемия COVID-19 официально завершилась, вирус продолжает циркулировать, периодически вызывая всплески заболеваемости. По словам инфекциониста Андрея Позднякова, следующий заметный рост числа заражений может произойти в конце осени или начале зимы.

Специалист отмечает, что коронавирус, в отличие от гриппа, не демонстрирует строгой сезонности. Однако с наступлением холодов люди чаще собираются в помещениях, что способствует распространению инфекции. Кроме того, важную роль играет появление новых штаммов и постепенное снижение иммунной защиты у переболевших и вакцинированных.

Параллельно с COVID-19 осенью традиционно растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Пик последнего, по прогнозам, придется на период с октября по декабрь. Врач рекомендует сделать прививку от гриппа в сентябре — начале октября, а также соблюдать базовые меры профилактики: избегать массовых скоплений людей, использовать маски в общественных местах и поддерживать иммунитет.

